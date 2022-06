Incêndio na Santa Casa: cirurgias eletivas foram canceladas temporariamente

Pacientes estão sendo orientados na entrada do hospital (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Devido ao incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (27/6), as cirurgias eletivas foram canceladas temporariamente na unidade hospitalar. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, os pacientes estão sendo orientados sobre a suspensão ainda na portaria.