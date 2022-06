Incêndio na Santa Casa: hospital volta a atender pacientes

A Santa de Casa de Belo Horizonte voltou a atender poucas horas depois do incêndio que atingiu o 10° andar do hospital na noite dessa segunda-feira (28/06).

Ao todo, 21 pacientes que estavam no andar atingido pelas chamas foram transferidos. Um deles já retornou à Santa Casa.Durante a tranferência, dois pacientes, que já estavam em estado grave no CTI do 10º andar, morreram . De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMG), não foram registradas mortes em decorrência direta do incêndio.