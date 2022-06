Incêndio na Santa Casa de BH: familiares localizam pacientes após tumulto

Vários pacientes precisaram ser remanejados para outras unidades de pronto atendimento na região ou até mesmo outras alas do hospital.

Enquanto isso, na confusão, várias pessoas se desesperaram para conseguir a localização de parentes internados. Mas logo o controle foi restabelecido e familiares destacam o trabalho dos funcionários da unidade.

As chamas tomaram conta do 10° andar e, de acordo com João Costa, diretor jurídico da Santa Casa, no local funcionam 50 unidades de CTI e “ pacientes tiveram que ser removidos ”.