Incêndio na Santa Casa: diretor pede que pacientes continuem tratamento

Incêndio no 10º andar da Santa Casa causa evacuação de pacientes. Duas pessoas que estavam em estado grave morreram durante o trânsito para outros hospitais (foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press)

Após o incêndio ser controlado no 10º andar da Santa Casa, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro Sul de Belo Horizonte, o superintendente clínico da instituição, Dr. Cláudio Dornas, fez um apelo para que os pacientes voltem à unidade para continuar o tratamento."É muito importante que os pacientes e familiares que deixaram, no momento do incêndio, a instituição, que eles retornem ao hospital para que a gente continue o tratamento", solicitou Dornas.

Os bombeiros já liberaram o retorno das atividades da Santa Casa, isolando uma parte do andar no qual o incêndio começou.

Dornas afirmou que "além da equipe de plantão, estamos com um grande número de voluntários médicos, enfermeiros e fisioterapeutas".

O fogo atingiu principalmente a Unidade de Tratamento Intensivo.

Os pacientes foram removidos para outros locais, para andares abaixo, que não foram atingidos, ou para outros hospitais, como o João XXIII e o São Lucas.

A Santa Casa informou que, durante a tranferência, duas pessoas que apresentavam quadro clínico grave morrerram.



Os telefones 3238-8230 e 3238-8727 estão disponíveis para pacientes e familiares entrarem em contato para retomarem o tratamento.