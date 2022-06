Incêndio na Santa Casa: dois funcionários do hospital estão em estado grave

25 funcionários que trabalham no andar atingido pelo incêndio foram internados (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A Santa Casa confirmou que 25 funcionários que trabalham no andar atingido pelo incêndio foram internados no Hospital São Lucas. Dois deles estão em estado grave no CTI.





"Fizemos uma avaliação em todos os pacientes e funcionários e não constatamos nenhuma queimadura ou ferimento devido ao fogo. Mas nossos funcionários que atuam no andar atingido respiraram muita fumaça e fuligem. Dois estão no CTI e 23 estão em observação", explicou.

Ao todo, 931 pacientes estavam na Santa Casa no momento do incêndio, sendo que 50 deles estavam no andar que foi atingido. Segundo o diretor do hospital, 21 pacientes foram transferidos para outros hospitais e 29 foram remanejados dentro da Santa Casa.