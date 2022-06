Incêndio na Santa Casa: oito novos leitos de CTI serão abertos nesta quarta

O hospital tem 142 leitos de tratamento intensivo para adultos. Com o incêndio, restaram 92 em funcionamento. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Santa Casa de BH vai abrir oito novos leitos de tratamento intensivo nesta quarta-feira (29/6), após o incêndio que atingiu a ala B do 10º andar do hospital. O objetivo é atender a demanda do Centro de Terapia Intensiva (CPI), uma vez que 50 unidades desse tipo foram interditadas por causa dos efeitos do incêndio.

O hospital tem 142 leitos de tratamento intensivo para adultos. Com o incêndio, restaram 92 em funcionamento. Os leitos de CTI pediátrico e neonatal não foram impactados.

Ao todo, 21 pacientes no andar atingido pelas chamas foram transferidos. Segundo o hospital, dois deles faleceram durante o transporte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém morreu em decorrência direta do incêndio.