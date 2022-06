Incêndio na Santa Casa de BH: 15 trabalhadores recebem alta

Pacientes retornam para a Santa Casa e outros são transferidos para hospitais (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Quinze profissionais que trabalhavam na Santa Casa de Belo Horizonte, Região Centro-Sul da cidade, no momento do incêndio registrado ontem, receberam alta nesta terça-feira (28/6), segundo informações da própria Santa Casa.

O incêndio, que atingiu o 10º andar do hospital na noite dessa segunda-feira (27/6), fez com que andares do prédio fossem evacuados pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda da Polícia Militar e voluntários.

No total, 26 funcionários foram hospitalizados, sendo um deles no João XXIII e os outros no hospital São Lucas.

Duas técnicas em enfermagem estão internadas no Centro de Terapia Intensivo (CTI) para observação, mas estão estáveis e fora de risco.



Os demais estão sendo observados pelo hospital São Lucas e devem ser reavalidos amanhã, sendo possível que sejam liberados.



A Santa Casa, no momento do incêndio, contava com 931 pacientes, sendo que 50 deles estavam no andar que foi atingido.

Segundo o diretor do hospital, 21 pacientes foram transferidos para outros hospitais e 29 foram remanejados dentro da Santa Casa.



Três pessoas que apresentavam grave quadro clínico morreram durante a transeferência para outros hospitais.