Incêndio na Santa Casa: Zema elogia trabalho dos bombeiros

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez um agradecimento na manhã desta terça-feira (28/6) ao Corpo de Bombeiros pelo trabalho no combate ao incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, maior hospital público do estado.

"Tragédia, ou quase tragédia, de ontem (segunda-feira) lá na Santa Casa ... Graças a Deus, o incêndio não teve grandes proporções. Só não foi pior, e quero registrar aqui meu agradecimento, porque nosso Corpo de Bombeiros tem feito um trabalho em todas as unidades hospitalares do estado", disse em entrevista coletiva

Zema elogiou o trabalho do Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Por volta das 20h dessa segunda-feira (27/6), o décimo andar da Santa Casa pegou fogo. O combate às chamas teve início com a brigada do hospital de BH e contou com reforço dos bombeiros na sequência.