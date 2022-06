Farmácia de Minas: Zema garante o fim das filas com mudança de local

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) afirmou nesta terça-feira (28/06) que as filas na Farmácia de Minas vão acabar a partir da utilização de uma nova unidade, que passará a funcionar no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de BH. Atualmente, o centro de distribuição de medicamentos para Belo Horizonte e Região Metropolitana fica no Bairro Gutierrez, Região Oeste da capital.









Zema esteve esta manhã na futura Farmácia de Minas, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 2.777. O local segue em obras e, segundo o governador, a celeridade no atendimento será comprovada.

"Com toda certeza vamos apresentar dados concretos que vão demonstrar que o tempo de aguardo, de fila, vai cair substancialmente", complementou.





A atual Farmácia de Minas, na Avenida do Contorno, número 8.495, convive com filas constantemente. Com a pandemia de COVID-19, desde março de 2020, houve considerável aumento da espera para atendimento e retirada do medicamento.





A nova Farmácia de Minas





Zema diz que as filas na Farmácia de Minas vão acabar a partir da utilização de uma nova unidade (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) A nova sede da Farmácia de Minas, onde cerca de 2.500 pessoas devem ser atendidas diariamente, começou a ser construída em outubro de 2021. A atual Farmácia de Minas será desocupada e o espaço devolvido à iniciativa privada.





"Ela é alugada e vai ser entregue ao proprietário. Nós estamos trocando a locação de lá pela locação daqui, que na verdade a Farmácia Judicial, na Avenida Brasil, vem para cá também e a gente faz um grande complexo e a gente consegue gerir melhor", disse Fábio Baccheretti, secretário de Saúde, que acompanhou Zema na visita as obras.

O centro de distribuição de medicamentos para BH e Região passará do Bairro Gutierrez, Região Oeste de BH, para o Carlos Prates, zona Noroeste da capital (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) A nova unidade está situada em um espaço onde já funcionou uma delegacia de crimes cibernéticos e uma concessionária. O local tem 2.258,29 m².





Serão ao todo: 120 cadeiras de espera; 74 guichês, sendo oito de triagem e 66 se atendimento - também três salas para assistência farmacêutica.





O horário de funcionamento será o mesmo na nova Farmácia de Minas, de 7h às 19h. Ela também contará com a Rede de Frio, onde se distribui e armazena vacinas e insumos para BH e Região Metropolitana.





Segundo o Governo de Minas, o atendimento e a distribuição de medicamentos aumentaram. Em 2108, o atendimento médio diário era de 1.800 pessoas e 20 milhões de remédios fornecidos.





Já em 2022, até maio, foram 14,5 milhões de medicamentos distribuídos e atendimento médio diário de 2.500 pessoas.