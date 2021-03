Farmácia de Minas tem mais uma manhã com longa fila para atendimento

No pior momento da pandemia da COVID-19 no estado e na capital , usuários da Farmácia de Minas, que fica no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, enfrentaram mais um dia de longa fila para atendimento na unidade.

(foto: Álvaro Duarte/EM/DA Press)

Além da ausência do distanciamento entre as pessoas, uma das medidas necessárias para evitar a transmissão do coronavírus, era possível ver que havia pessoas com a máscara no queixo ao invés de cobrindo o nariz e a boca. Sob o sol forte, algumas usavam sombrinhas para se proteger.