Santa Casa: dois pacientes morreram no processo de transferência durante o incêndio (foto: Marcos Vieira/EM/D. A Press ) Os corpos de dois pacientes que morreram na Santa Casa durante o processo de transferência de vítimas para outros hospitais chegaram ao Instituto Médico Legal na manhã desta terça-feira (28/06) e foram reconhecidos por familiares.





Cezar Freitas de Jesus, de 51 anos, estava no 9º andar quando o incêndio começou. Segundo o filho dele, ele estava internado há duas semanas, mas estava bem e deveria ter alta ainda esTa semana.









Otávio Jordany Melo Rezende, de 23 anos, estava lutando contra um linfoma de hodgkin há um ano e meio. Ele estava na Santa Casa para fazer um transplante de medula e pegou uma infecção. Segundo a namorada dele, Julia Moura, o quadro do jovem era estável.





“Ele estava no quarto de frente ao incêndio. Otávio não suportava transporte, sair do leito que ele estava. Como o fogo começou em frente ao quarto dele, ele precisou ser retirado de lá. Ele morreu devido ao transporte. Ele estava bem. Se não fosse o incêndio, ele ainda estaria aqui. Estava confiante em vencer o câncer, em ficar bem. Mas essa tragédia aconteceu”.





O incêndio





Um incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte , Região Centro-Sul da cidade, assustou funcionários, pacientes e acompanhantes, na noite dessa segunda-feira (27/6). As chamas começaram no 10º andar do prédio, onde funciona o CTI.

Os pacientes removidos do andar em que houve o incêndio foram transferidos para os hospitais João XVIII e São Lucas.