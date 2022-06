A Polícia Civil confirmou que são três mortos no incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (27/6). Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e passarão por perícia. A identidade das vítimas ainda não foram divulgadas.

As chamas atingiram o 10º andar do prédio, localizado na Região Centro-Sul da capital. A morte de duas vítimas que “já apresentavam quadro clínico grave” fooram confirmadas na madrugada desta terça-feira.

Ao todo, 25 funcionários foram internados e dois estão em estado grave , no Centro de Terapia Intensivo (CTI). Todos eles atuaram na transferência dos pacientes internados no andar na hora do incêndio e inalaram fumaça.