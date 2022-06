Incêndio na Santa Casa: 'Não quero morrer', disse vítima ao filho em áudio

A Polícia Civil confirmou que outro paciente morreu devido ao incêndio no hospital. O corpo da terceira vítima ainda não chegou ao IML. (foto: Marcos Vieira) Um dos três pacientes internados na Santa Casa que morreram nessa segunda-feira (27/6), Cezar Freitas de Jesus, de 51 anos, estava no nono andar quando o incêndio começou. Minutos antes de falecer, ele havia enviado uma mensagem de áudio ao filho.

"Na hora em que começou o fogo, ele (Cezar de Jesus) enviou áudio desesperado, dizendo que não queria morrer. Meu pai estava com alguns aparelhos para controlar batimento cardíaco. Acho que, no desespero, ele os tirou e saiu do quarto. Os médicos o encontraram no terceiro andar e tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso", disse Rafael Fernando, filho de Jesus.

Cezar Jesus deveria receber alta ainda nesta semana.

Otávio Jordany Melo Rezende, de apenas 23 anos, estava em tratamento oncológico na Santa Casa (foto: Reprodução) Outro que faleceu no acidente, Otávio Jordany Melo Rezende, de 23 anos, lutava contra um Linfoma de Hodgkin há um ano e meio. Ele estava na Santa Casa para fazer um transplante de medula e pegou uma infecção. Segundo a namorada dele, Julia Moura, o quadro do jovem era estável.

“Ele estava no quarto de frente ao incêndio. Otávio não suportava transporte, sair do leito em que estava. Como o fogo começou em frente ao quarto dele, ele precisou ser retirado de lá. Morreu devido ao transporte. Estava bem. Se não fosse o incêndio, ainda estaria aqui. Estava confiante em vencer o câncer, em ficar bem. Mas essa tragédia aconteceu”, disse.





O incêndio

Um incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte , Região Centro-Sul da cidade, assustou funcionários, pacientes e acompanhantes, na noite dessa segunda-feira (27/6). As chamas começaram no décimo andar do prédio, onde funciona o CTI.

Os pacientes removidos do andar em que houve o incêndio foram transferidos para os hospitais João XVIII e São Lucas.

Ao todo, 931 pacientes estavam na Santa Casa no momento do incêndio. 50 deles estavam no andar que foi atingido. 21 foram transferidos para outros hospitais e 29 foram remanejados dentro da Santa Casa.