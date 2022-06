Santa Casa de BH vai contratar perícia para entender o incêndio

João Costa, diretor-jurídico da Santa Casa, informa que hospital deve contratar uma perícia técnica para analisar como que o incêndio iniciou (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O diretor-jurídico da Santa Casa de Belo Horizonte, João Costa, disse que a instituição deve contratar uma perícia para que seja apurado os motivos que causaram o incêndio no 10º andar do prédio, nessa segunda-feira (27/6) localizado na Região Centro-Sul da capital mineira."Nós temos um sistema de controle de falha elétrica altamente sofisticado. O da Santa Casa de BH é um dos mais modernos do estado, mas aconteceu o incêndio. Então, estamos até contratando uma perícia técnica para entender o que ocorreu", anunciou João Costa.O Corpo de Bombeiros apontou que o incêndio iniciou após uma pequena explosão em um dos equipamentos da unidade hospitalar.

No quarto, havia dois pacientes que foram removidos por funcionários da própria Santa Casa.

O trabalho de perícia da Polícia Civil ainda será concluído. Os bombeiros isolaram o andar afetado e liberaram os outros andares a voltarem a atender os pacientes.

No local, os bombeiros priorizaram o atendimento a pacientes que necessitavam de maior atenção, a evacuação segura dos pacientes e o cuidado para que o fogo não se alastrasse.

De acordo com o tenente, cerca de 200 pessoas foram evacuadas do 9º e 10º andar, e 950 pacientes, de maneira progressiva, do restante hospital.



Ninguém morreu decorrente do incêndio, mas duas pessoas que estavam em um quadro clínico mais grave não resistiram a transferência para outros hospitais.