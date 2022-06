Incêndio na Santa Casa: bombeiro encontrou avó internada

Sargento Felipe encontra sua avó durante ocorrência na Santa Casa de Belo Horizonte (foto: Divulgação Corpo de Bombeiros)

O Sargento Felipe de Carvalho Tadeu, 34 anos, foi um dos integrantes do Corpo de Bombeiros deslocado para atender ao incêndio que atingiu o 10º andar da Santa Casa de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (27/6).

Ao chegar ao local, o militar, junto de seus companheiros, iniciou o processo de evacuação dos pacientes do 9º andar e do piso atingido pelo fogo.





Após a retirada das pessoas do 9º piso, Felipe encontrou sua avó, 92 anos, que estava internada há cinco dias, após ser submetida a uma cirurgia de remoção da perna esquerda devido a complicações do diabetes.O local no qual a senhora estava já havia sido liberado pela coorporação para que os pacientes retornassem, não sendo necessária a remoção do leito dela, que estava em processo de extubação.O militar ficou pouco tempo ao lado da familiar, retornando ao auxílio e resgate de outros pacientes do local.

TRAGÉDIA

O incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, Região Centro-Sul da cidade, na noite dessa segunda-feira (27/6), assustou pacientes e funcionários do hospital.

Mas esse não foi o primeiro. Nos últimos 10 anos, outras duas vezes as chamas tomaram conta do prédio: 2012 e 2016. Apesar disso, esta foi a primeira vez em que houve vítimas.

Leia também: Começa campanha para ajudar o hospital





As chamas começaram no 10º andar do prédio, onde funciona o Centro de Terapia Intensiva (CTI). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo começou com uma pequena explosão em um dos equipamentos da unidade hospitalar e, posteriormente, evoluiu para um princípio de incêndio.