'O pai me furou': jovem é morto a facada pelo próprio pai, em Minas

Morto pelo pai, Luiz Henrique tinha 23 anos (foto: Arquivo Pessoal)

A população de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, ficou chocada com um crime bárbaro ocorrido na noite desse domingo (3/7). Um jovem de 23 anos foi morto a facadas pelo próprio pai. Ao ser preso Polícia Militar, o suspeito disse que não tinha um bom relacionamento com o filho.

A vítima foi encaminhada às pressas para o Pronto Socorro Municipal, onde morreu.

Testemunhas chegaram a relatar que o homem estava embriagado no momento da briga.

A perícia técnica da Polícia Civil procedeu com os trabalhos forenses e encaminhou o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML). As últimas homenagens a Luiz Henrique acontecem no Velório Municipal. O sepultamento está marcado para esta tarde, no Cemitério de Rio Paranaíba.