Motorista de aplicativo é baleado em luta contra assaltantes em Vespasiano

Assaltantes ainda não foram localizados pela PMMG (foto: Reprodução/PMMG) Um motorista de aplicativo, de 45 anos, foi assaltado e baleado na madrugada desta segunda-feira (4/7), na antiga estrada BH-Pedro Leopoldo, no bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima atendeu uma corrida no bairro Parque São Pedro, na Região de Venda Nova, onde três homens embarcaram no veículo.









A vítima saiu do veículo e foi até um posto de combustível, localizado próximo ao Centro de Treinamento do Atlético, na Cidade do Galo. A PM foi acionada e encaminhou o motorista para o Hospital Risoleta Neves.





Ainda de acordo com a PM, o celular do motorista tinha rastreador e foi encontrado próximo ao local do assalto. Já o carro e os suspeitos ainda não foram localizados.