Irmãos de 13 e 15 anos assaltam motorista de aplicativo e batem o carro

Dois irmãos menores de idade, de 13 e 15 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), após assaltarem um motorista de aplicativo e roubarem o carro dele, na noite dessa quarta-feira (28/6). De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência da PM, após o roubo, eles bateram o carro em um poste e tentaram fugir a pé.









Na Rua Madeira, no Bairro Nossa Senhora do Carmo, um dos autores ameaçou o motorista com uma faca, exigindo o veículo e o celular. Ao assumirem a direção do carro, os menores colidiram em um poste e, posteriormente, fugiram a pé.





Eles foram apreendidos na Avenida Prefeito Gil Diniz, no Bairro Fonte Grande. Com o autor de 15 anos foi encontrado o celular da vítima.





Aos militares, os menores contaram que assaltaram o motorista para pagarem uma dívida de tráfico de drogas.