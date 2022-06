Delegado suspeito de receber propina está foragido

Policiais Civis têm prisão preventiva decretada pela Justiça (foto: PCMG/Divulgação)

O delegado Rafael Lopes Azevedo, titular da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Carga, está foragido após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) decretar a prisão preventiva dele e de outras oito pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de drogas.

Os mandados foram cumpridos pela Polícia Federal (PF), durante a Operação Forseti, na manhã desta terça-feira (28/6).



O grupo, que contava com policiais civis, é acusado de receber dinheiro para esvaziar uma investigação sobre um "laboratório" de cocaína em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Federal, os envolvidos liberaram um preso e devolveram 36 quilos de cocaína apreendidos.





A reportagem doapurou que o delegado Rafael Lopes Azevedo , mais conhecido pelo apelido de Tcho Tcho, está foragido. Os outros envolvidos foram presos pelos federais.O delegado teria envolvimento com o agiota Carlos Roberto Anacleto da Silva que conta com uma extensa ficha criminal, segundo a decisão da Justiça.

Além de Rafael Lopes, Guilherme da Mata Vieira, Raphael França Olinquevicz, Gladyston Gabriel Ferreira, Marcelo Gonçalves Ferreira e Paulo Victor Teixeira foram afastados das suas funções na Polícia Civil.



R$ 600 mil

A descoberta do esquema se deu após um telefone de um advogado ser apreendido em uma operação de busca e apreensão. A investigação aponta que Rafael e outros servidores públicos receberam cerca de R$ 600 mil em propina.A soltura do preso se deu após uma série de erros cometidos pelo delegado na lavratura do auto de prisão em flagrante.