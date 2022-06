Policiais civis são alvos de operação do MPMG por suspeitas de corrupção

Policiais civis são investigados por suspeitas de corrupção passiva e ativa (foto: MPMG/Divulgação)

Na manhã desta terça-feira (28/6) foi deflagrada a operação Higia do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), junto com a Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN). Essa operação tinha como objetivo o cumprimento de 14 mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão em seis cidades do estado, incluindo Belo Horizonte.

Os mandatos foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte, a pedido do MPMG. Eles foram cumpridos, de forma simultânea, em Belo Horizonte, Betim, Ribeirão das Neves e Vespasiano, na Grande BH, e em Curvelo, na região central do estado. Houve ainda, buscas nas celas de quatro investigados, que já foram presos por outros crimes em Patrocínio, no Alto Paranaíba, e em Ribeirão das Neves.

Segundo as investigações, havia uma organização criminosa no Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), no Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e no Departamento Estadual Investigação Crimes de Trânsito (Deictran). Essa organização era voltada para a prática de crimes de corrupção passiva, ativa e de lavagem de dinheiro, mediante o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos desses departamentos.

As investigações também revelaram que os policiais civis investigados recebiam de criminosos, a maioria traficantes de drogas, vantagens para que não houvesse efetivo enfrentamento dos crimes praticados por eles. Os contatos entre esses policiais e os criminosos, além do recolhimento e entrega do dinheiro dos traficantes, tinham como intermediador um advogado, que também teve sua prisão preventiva decretada.

Essa operação, que recebeu o nome da deusa grega Higia, contou com a participação de quatro promotores de Justiça, oito servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais; além de 60 policiais civis, 99 militares e outros 30 policiais penais.