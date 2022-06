Homem que matou por disputa entre facções é condenado a 16 anos de prisão

Acusado de matar um homem por conta de rixa entre facções criminosas, Valber de Oliveira Ferreira foi condenado a 16 anos e 4 meses de prisão em júri na cidade de Araguari, nessa segunda-feira (27/6). O crime foi cometido há quase um ano no Triângulo Mineiro. O mesmo réu ainda responde por roubo.

O crime aconteceu na noite de 1º de julho de 2021, quando o réu invadiu um alojamento onde a vítima dormia por causa do trabalho. Valber Ferreira encontrou no local com um comparsa, rendeu o porteiro e foi até o quarto da vítima disparando pelo menos 14 vezes. Bruno Tavares Mendes tinha 21 anos.