Jiboia é capturada pelo Corpo de Bombeiros em avenida de Araguari

Cobra foi recolhida pelos bombeiros em Araguari (foto: Divulgação/CBMG)

Uma jiboia de quase 1,5 metro foi encontrada no meio do trânsito da cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, nesse sábado (11/6). A captura foi feita pelo Corpo de Bombeiros, e a cobra, devolvida uma área de reserva.