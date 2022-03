Cobra mexicana rara avaliada em R$ 7 mil é capturada pela polícia em Minas

Detalhes da apreensão do animal foram divulgados pela Polícia Civil mineira nesta segunda-feira (7/3) (foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta segunda-feira (7/3) que uma cobra exótica mexicana, vendida ilegalmente, foi apreendida em São João Del-Rei, na região mineira do Campo das Vertentes, na última semana. O comprador, de 43 anos, foi preso em sua casa, no momento em que recebia o animal.

As investigações apontam que a cobra – popularmente conhecida como Nigritus – teria sido adquirida no mercado clandestino e estava sendo transportada em condições inadequadas de armazenamento e de forma ilegal, pois a empresa de transporte não possuía as devidas autorizações ambientais.

Os policiais civis deram início ao monitoramento da residência do receptador e flagraram quando um homem, de idade não informada, se aproximou do endereço para realizar a entrega. Logo, o comprador foi preso em flagrante e encaminhado à autoridade policial.

Indagada pela reportagem sobre as diligências adotadas em relação ao responsável pela venda, a Polícia Civil informou que não poderia, por enquanto, dar detalhes. “Essa informação, por hora, não vamos repassar. As investigações sobre o caso seguem em andamento para identificação de todos os envolvidos”, disse.

Por fim, a instituição policial esclareceu que “o animal foi encaminhado para um setor específico, onde permanecerá sob cuidados especiais”. O Estado de Minas questionou se o referido local é o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), mas não houve retorno.