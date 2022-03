Vídeo: homem destrói posto da PM após não recuperar celular roubado

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento no qual o autor se aproxima do posto policial carregando um tijolo (foto: Redes sociais)

Um homem de 23 anos foi preso em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, após vandalizar um posto policial no Bairro São Mateus, na Região Central da cidade. Conforme a Polícia Militar (PM), em comunicado emitido à imprensa nesta segunda-feira (7/3), o crime aconteceu na manhã de domingo (6/3), por volta das 8h30.

No momento do ataque, nenhum policial estava no local, pois o posto estava fechado. O suspeito fugiu depois do crime, mas a PM realizou buscas na região e consegui localizá-lo nas imediações da Avenida Presidente Itamar Franco, no Centro.

Ainda segundo a PM, o jovem disse aos militares que o momento de fúria aconteceu porque ele ficou insatisfeito com o atendimento recebido pela polícia, pois ele denunciou o roubo do seu celular, e o aparelho não foi recuperado.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos de praxe. O autor foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.