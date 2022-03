Homem bate carro após dirigir por dois quilômetros na contramão em Contagem

Trânsito foi interditado na Via Expressa para o socorro às vítimas (foto: Transcon/Divulgação)







Três pessoas ficaram feridas após um acidente na madrugada desta segunda-feira (7/3) na Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma das vítimas é um homem de 27 anos que bateu no carro de um casal após dirigir por cerca de dois quilômetros na contramão.









As testemunhas disseram que, na altura do número 6.900 da Via Expressa, em alta velocidade, ele bateu de frente com um Ford Ka prata. O carro era conduzido por um homem que estava acompanhado de uma mulher. Ambos têm 30 anos.





O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados para socorrer as vítimas. Conforme os bombeiros, uma das vítimas chegou a ficar presa às ferragens e o veículo precisou ser serrado.





Com fraturas pelo corpo, os três foram levados ao Hospital Regional de Betim.





Suspeita de embriaguez





Ainda de acordo com a Polícia Militar, o condutor que provocou o acidente disse que bebeu com amigos no fim da tarde de domingo, mas não se lembrava do momento do acidente. Ele tinha olhos avermelhados e hálito etílico. Conforme os policiais, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e, até o encerramento da ocorrência, estava no hospital.





A mulher ferida não tinha condições de dar um depoimento. O motorista do carro em que ela estava disse que não se lembrava do momento da colisão. A ocorrência foi encaminhada à 3ª Delegacia de Plantão de Contagem.