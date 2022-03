Cobra aparece em concertina de residência e assusta moradores

PM e bombeiros capturaram o animal (foto: PM de Meio Ambiente/Divulgação) Uma cobra enrolada na concertina de uma casa em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, assustou os moradores e deu trabalho para o resgate da Polícia Militar de Meio Ambiente, na tarde deste domingo (20/3). Depois do trabalho, o animal foi devolvido à natureza.



Com o aviso dos moradores, houve também apoio do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba. Os militares subiram no local e conseguiram fazer a captura da serpente.



“Importante esclarecer a população que, em casos como este, a Polícia Militar de Meio Ambiente ou o Corpo de Bombeiros Militar deve ser acionado para fazer a adequada contenção do animal e dar a devida destinação”, informou a PM de Meio Ambiente.



Após avaliação, a cobra cipó foi devolvida em segurança ao seu habitat natural.