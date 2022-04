Motorista morre preso às ferragens após bater contra caminhão em Araguari

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (18/4), na altura do km 75 da BR-050, em Araguari, no Triângulo Mineiro (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Conforme o Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 4h40, o automóvel colidiu contra a traseira do outro veículo na altura do km 75 da rodovia, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Cascalho Rico. Ambos seguiam no sentido Uberlândia a Catalão.

Questionado pelos militares, o motorista do caminhão disse que, após a colisão, o carro ficou preso na traseira do seu veículo e ambos deslocaram-se cerca de 150m até pararem no acostamento.





Com o forte impacto da batida, a vítima ficou presa às ferragens, sendo necessário o uso de equipamentos de desencarceramento para remover o corpo.

Ainda de acordo com os bombeiros, o óbito foi atestado pelo médico da unidade de resgate da concessionária Eco050, que administra o trecho da rodovia. Já o condutor do caminhão, que não teve a idade informada, não ficou ferido.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O corpo foi removido pelo serviço funerário e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

