Vídeo: motociclista teve a perna amputada após ser atingido por carro

Um motociclista perdeu uma das pernas após bater de frente com um carro que trafegava pela contramão em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A batida foi flagrada por câmeras de segurança e o condutor do automóvel foi preso por dirigir depois de beber. Ele tentou fugir do local e ainda ameaçou uma pessoa que o impediu de sair dali.A batida aconteceu na Rua Libânio Silvério da Rocha, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. No vídeo (veja abaixo) é possível perceber com o carro vinha na contramão e não houve como o motociclista evitar a batida.