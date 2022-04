Asilo é interditado por falta de higiene e uso de remédios vencidos

81 idosos são assistidos pelas Obras Assistenciais São Vicente de Paulo, em Divinópolis (foto: Google Street View/Reprodução)

As Obras Assistenciais São Vicente de Paulo, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, conhecidas como Vila Vicentina, foram interditadas pela Vigilância Sanitária. A instituição que atende idosos está proibida de receber novos internos até a regularização. Detalhes da inspeção foram divulgados, apenas nesta segunda-feira (18/4), pela prefeitura da cidade.



O número de funcionários é inferior ao preconizado, como técnicos de enfermagem, enfermeiros, cuidadores para atender a escala noturna. Também foram flagradas várias pessoas tomando banho ao mesmo tempo.



Medicamentos vencidos e acondicionamento incorreto das fraldas, foram detectados.



Em nota, a prefeitura informou que no dia seguinte à vistoria, a vice-prefeita e secretária de Governo, Janete Aparecida (PSC), convocou uma reunião com a Vigilância Sanitária. Participaram representantes do Conselho do Idoso e da Saúde, Comissão de Saúde e do Idoso da Câmara Municipal, Assistência Social, membros da Instituição São Vicente de Paulo, entre outros.



"Na oportunidade, foi apresentada e discutida a situação para, de forma conjunta, tentarem encontrar uma solução e sanar as irregularidades sanitárias encontradas após a vistoria realizada pela Vigilância Sanitária. As medidas a serem tomadas estão sendo discutidas e serão resolvidas dentro da legalidade", informou.



Todo o histórico e procedimento está sendo acompanhado pelo Ministério Público. "O município não medirá esforços para garantir o bem estar dos idosos da cidade, seja em clínicas particulares ou instituições filantrópica", completou.



Readequações

A diretoria das Obras Assistenciais São Vicente de Paulo informou que, a partir da interdição, realizou a reestruturação da coordenação e responsabilidade técnica. Leia a nota na íntegra:

“A diretoria da 'Obras Assistenciais São Vicente de Paulo – SSVP', comumente conhecida como 'Vila Vicentina', vem a público manifestar que após a reunião ocorrida na Prefeitura Municipal de Divinópolis, no dia 13/04/2022, promoveu a reestruturação interna e a substituição da coordenação e responsabilidade técnica da entidade, sendo que está dialogando com os setores da Administração Municipal para que juntos possam encontrar meios para regularizar todas as questões indicadas pela Vigilância Sanitária”.



*Amanda Quintiliano - Especial para o EM