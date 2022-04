Pitbull ataca comerciante e mata um cachorro

Comerciante teve ferimentos nas mãos e nos pés por causa das mordidas do pitbull, em Três Pontas, Sul de Minas (foto: Equipe Positiva/divulgação)

LEIA MAIS 12:55 - 18/04/2022 Rodovias estaduais de MG registram 56 vítimas em acidentes no feriado

12:02 - 18/04/2022 Feriado de Tiradentes terá temperaturas amenas em Minas

11:22 - 18/04/2022 Ministra inaugura Central de Prevenção à Violência Doméstica

De acordo com o comerciante Sérgio Pinelli, tudo aconteceu quando ele estava chegando em casa, de carro, no Bairro Ouro Verde. "Eu abri o portão da garagem para guardar meu carro. Aí meu cachorrinho saiu. O pitbull do rapaz, acho que saiu da coleira, e o atacou. Em seguida, ele me atacou", explica. De acordo com o comerciante Sérgio Pinelli, tudo aconteceu quando ele estava chegando em casa, de carro, no Bairro Ouro Verde. "Eu abri o portão da garagem para guardar meu carro. Aí meu cachorrinho saiu. O pitbull do rapaz, acho que saiu da coleira, e o atacou. Em seguida, ele me atacou", explica.

Chocolate, cãozinho da raça shih tzu que foi atacado pelo pitbull, não resistiu aos ferimentos (foto: Equipe Positiva/divulgação)

O comerciante foi derrubado no chão e mordido nas mãos e nos pés. “Foi terrível. Ele matou meu cachorro e ainda me atacou. Em tempo de me matar", diz.



Segundo Sérgio, o dono do pitbull não prestou socorro no momento. O cãozinho atacado é da raça shih tzu e não resistiu. Já o comerciante foi socorrido por vizinhos e levado ao Pronto Atendimento de Três Pontas. "Ele disse que se precisasse de veterináario, ele iria pagar. Mas falou ali na hora e saiu rápido", afirma.



A vítima está assustada e cobra que providências sejam tomadas. "Meu filho tem 8 anos. Já pensou se fosse ele que saísse nesse momento? Que tragédia que ia ser? Às vezes, o dono acha que não vai acontecer, mas esses animais não têm momento", ressalta.



Idosa atacada na rua pelo cachorro

No dia anterior (15/4), uma idosa de 81 anos também foi atacada por um cachorro da raça pitbull em Três Pontas. O caso aconteceu depois que o animal fugiu de casa. Uma câmera de segurança na Rua Luis Antônio Ribeiro, no Bairro Aristides Vieira, flagrou o momento em que a idosa foi atacada.



Idosa de 81 anos é atacada por pitbull em Três Pontas.



Vítima foi atacada pelo cachorro que fugiu de casa; moradores do local precisaram agredir o animal para salvar idosa.



Vídeo: Equipe Positiva/ Divulgaçãohttps://t.co/r0LvsgH3JP pic.twitter.com/rQDLvoQ7Gu — Estado de Minas (@em_com) April 16, 2022



Moradores do local precisaram agredir o animal para salvar a idosa. A Polícia Militar e o Samu foram acionados. Amélia Maria de Jesus Souza foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento Municipal. A vítima teve vários ferimentos graves no rosto e no corpo.



A idosa precisou ser transferida para o Hospital São Francisco de Assis, onde segue internada. Familiares preferiram não dar detalhes sobre o caso.



Segundo a Polícia Militar, o cão teria fugido pelo portão da casa de sua tutora e atacado a idosa, que passava pelo local. A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia Civil.



Ela foi ouvida e liberada, mas pode responder pelo crime de omissão de cautela na guarda ou condução de animais. A pena varia de dois a cinco anos de prisão.



Ainda segundo a PM, o animal foi sacrificado.





Ainda segundo a PM, o animal foi sacrificado.

Criança também foi alvo de pitbull em Três Pontas



A menina estava acompanhada da babá quando foi atacada. De acordo com a Polícia Militar, ela foi socorrida por populares e quando os militares chegaram, encontraram o pitbull amarrado, mas sem ferimentos. Nesse caso, o dono do animal não foi localizado.



A vítima foi salva pelo professor de jiu jitsu que mora no local e ouviu a movimentação. Por sorte, a menina teve ferimentos leves.