Ministra inaugura Central de Prevenção à Violência Doméstica

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, inaugurou na manhã de hoje (18/4), a Central de Monitoramento de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar, em Belo Horizonte (MG), que funcionará na 1ª Companhia da Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica, na Avenida Augusto de Lima, 270, no Centro de BH.

A unidade tem o propósito de compartilhamento de dados, sistemas e tecnologias para o enfrentamento à violência doméstica e familiar no estado de Minas Gerais. Terá também objetivo de aprimorar, efetivar e prover a segurança da mulher em situação de violência.

Britto fez a entrega simbólica de nove viaturas e equipamentos de informática que serão destinados às Patrulhas de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar (PM-MG). Com investimento de R$ 1,2 milhão do governo federal, o projeto é uma parceria entre o MMFDH, a PM, o Tribunal de Justiça (TJ-MG) e o Ministério Público (MP-MG).

Além da ministra Cristiane Britto, participam da solenidade a secretária nacional de Políticas para as Mulheres do MMFDH, Ana Reis; o comandante-geral da PM, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues; o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior; e o presidente do Tribunal, desembargador Gilson Soares Lemes. Antes do evento, a titular da Pasta vistou a Casa da Mulher Mineira, localizada no Bairro Barro Preto.