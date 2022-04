Idosa de 81 anos é atacada por pitbull em Três Pontas; veja o vídeo

Câmeras de segurança registraram o ataque (foto: Equipe Positiva - divulgação )



Idosa de 81 anos é atacada por pitbull em Três Pontas.



Vítima foi atacada pelo cachorro que fugiu de casa; moradores do local precisaram agredir o animal para salvar idosa.



Vídeo: Equipe Positiva/ Divulgaçãohttps://t.co/r0LvsgH3JP pic.twitter.com/rQDLvoQ7Gu — Estado de Minas (@em_com) April 16, 2022

Uma idosa de 81 anos foi atacada por um cachorro da raça pitbull em Três Pontas, no Sul de Minas. O caso aconteceu nessa sexta-feira (15/04) depois que o animal fugiu de casa. Moradores do local precisaram agredir o animal para salvar a idosa. A tutora do cão foi levada para Delegacia de Polícia Civil.

As imagens ainda registram que quando ela é atacada, uma pessa bem próxima se afasta do local. Na sequência, um carro, que passava pelo local para e dar ré ao perceber o que está acontecendo. O motorista desce, enquanto outro carro também para no local.



O motorista que deu ré é Altair José Bernardo, que ajudou no socorro. "Eu tava passando quando vi a senhora estava sendo atacada. Ele pulou no peito dela e já agarrou no rosto dela. Eu peguei o extintor e fui dando nele. Na quarta que eu dei, ele soltou a senhora", conta Altair.



Outros vizinhos também saíram das casas para tentar ajudar. "O senhor aquiu abriu o portão, o cachorro dele saiu e também foi atacado. Pegou na garganta do aninal. O dono pegou um purrete", afirma Altair.



Segundo Altair, a cena foi desesperadora. "Se não tivesse gente na rua ele tinha matado ela. Só não matou porque não pegou na garganta", diz.



A Polícia Militar e o Samu foram acionados. Amélia Maria de Jesus Souza, de 81 anos, foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM). A vítima teve vários ferimentos graves no rosto e no corpo. A idosa precisou ser transferida ao Hospital São Francisco de Assis, onde segue internada. Famiíliares preferiram não dar detalhes sobre o caso.



Segundo a Polícia Militar, o cão teria fugido pelo portão da casa de sua tutora e atacou a idosa, que passava pelo local. A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia Civil. Ela foi ouvida e liberada, mas pode responder pelo crime de omissão de cautela na guarda ou condução de animais. A pena varia de dois a cinco anos de prisão.



"A proprietária relatou que havia um vão entre o portão da casa dela e que ela tem três aninais da raça pitbull. Sendo que os três saíram pra rua. Ela conseguiu colocar dois para dentro de casa e um atacou essa senhora", diz Sargento da PM, Juliana Naves.



Ainda segundo a PM, o animal ficou bastante machucado e foi sacrificado. A Polícia Militar faz um alerta para as pessoas que têm cães da raça pitbull. "Eles podem andar pelas ruas desde que estejam com as focinheiras", afirma.



Ataques em crianças



Ainda em Três Pontas, em fevereiro deste ano, uma crinaça de apenas três anos também foi atacada por um cão da raça pitbull. O caso aconteceu no Bairro Catumbi e também foi flagrado por câmeras de segurança.



A menina estava acompanhada da babá quando foi atacada. De acordo com a Polícia Militar, a crinaça foi socorrida por populares e quando os militares chegaram ao local, encontraram o pitbull amarrado, mas sem ferimentos. Nesse caso, o dono do animal não foi localizado.



A vítima foi salva pelo professor de jiu jitsu que mora no local, que ouviu a movimentação e saiu para ajudar. Por sorte, a menina teve ferimentos leves.

Menina de sete anos também foi atacada por pitbull em Passos (foto: Folha Regional divulgação)





Já em Passos, a vítima foi uma menina de 7 anos, no último sábado (09/04). Segundo a mãe da criança, Jerusa Rita Cardoso Bernardes, a filha foi atacada após a vizinha abrir o portão de casa e o animal fugir no Bairro Serra Verde. A menina teve ferimentos graves no rosto.