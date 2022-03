Idosa tem braço dilacerado após ataques de dois pitbulls, em Guaxupé

Idosa ataca por pitbulls, em Guaxupé, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (28/3) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma idosa de 67 anos ficou ferida após ser atacada por dois cães da raça pitbull, em Guaxupé, no Sul de Minas, na manhã desta segunda-feira (28/3).

A mulher caminhava pela rua, no Bairro Parque do Lago, quando os cães avançaram contra o cachorro de pequeno porte dela. Ao tentar protegê-lo, a idosa foi mordida.

Conforme detalha o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu “ferimento lacerante” no braço direito, que ainda apresentou uma luxação.



“A força da pressão da mordida, aliada ao ‘chicoteamento’, provocou o deslocamento do membro”, detalhou a corporação à reportagem. A idosa ainda teve um corte no supercílio direito.

Logo, a vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate da corporação e conduzida ao pronto socorro do município.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, os cães já haviam sido recolhidos pela proprietária – que foi conduzida à delegacia para a lavratura da ocorrência policial.

Como agir diante de um ataque de cachorro?

Conforme orienta o Corpo de Bombeiros, a reação instintiva de correr pode ser ainda mais prejudicial. Nesse sentido, ficar parado e proteger partes sensíveis do corpo é a melhor saída.

Logo, olhar diretamente para o animal e entrar em desespero são comportamentos que servem de gatilho para acionar o instinto de caça característico em todos os cães.

O ideal é sentar no chão com os joelhos dobrados e a cabeça entre as pernas. Desta forma, regiões mais sensíveis como cabeça, pescoço e tórax ficarão protegidas. Esse comportamento é entendido pelo animal como um ato de submissão.