Motorista morre carbonizado ao bater de frente com caminhão na BR-040

O acidente aconteceu perto do posto de pedágio de Itabirito (foto: Via 040)

O motorista de um Toyota Etios, placa OWZ-3638, de Belo Horizonte morreu carbonizado depois que bateu o carro contra um caminhão, próximo à Praça do Pedágio, na BR-040, Bairro Villabela, no distrito de Itabirito, no Campo das Vertentes.

Segundo o boletim de ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o motorista do Toyota trafegava em alta velocidade pela contramão, quando, ao sair de uma curva, deu de frente com o caminhão.

Logo que aconteceu o acidente, o veículo explodiu. O motorista, ainda não identificado, ficou preso nas ferragens e morreu carbonizado. Os bombeiros fizeram o desencarceramento do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O motorista do caminhão teve ferimentos graves e foi removido para o Hospital do Pronto Socorro João XIII, em Belo Horizonte, onde ainda se encontra, em observação.

O acidente ocorreu pela manhã e a rodovia teve de ser interditada por cerca de uma hora, nos dois sentidos, o que provocou uma lentidão de cerca de dois quilômetros.