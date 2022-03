Corpo de Bombeiros captura cascavel de 1,5m em área residencial em Araguari

Operação de captura aconteceu nesse sábado (26/3) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma cascavel de 1,5m foi apreendida em uma área residencial em Araguari, no Triangulo Mineiro, informou o Corpo de Bombeiros neste domingo (27/3). A operação de captura, no entanto, foi feita na manhã de ontem, no Bairro São Sebastião.

Um homem que mora na Rua das Canjeranas acionou os militares, informando que a cobra saiu do meio do mato, em frente sua residência, atravessou a via e se escondeu em um amontoado de lenhas.

Os perigos da cascavel

Conforme o Instituto Butantan, o veneno da cascavel possui ação neurotóxica – ou seja, substâncias químicas altamente nocivas que envenenam o Sistema Nervoso Central (SNC). Também podem ocorrer lesões e rupturas das fibras musculares, causando dores generalizadas, paralisia dos músculos da face e falência renal.

Logo, os militares orientam que – ao encontrar animais peçonhentos dentro de casa – o recomendável é se afastar lentamente para não assustar o animal e entrar em contato com os órgãos competentes. “O cidadão pode acionar o Corpo de Bombeiros ou, ainda, procurar pelo centro de controle de zoonoses da Secretaria de Saúde do município”, explica a corporação.

Fui picado! O que fazer?

Sem tratamento, o risco de morrer após a picada de uma cascavel chega a 70%. Portanto, o mais importante é manter o membro que foi picado o mais parado possível. Quanto mais se movimentar, mais o veneno poderá se espalhar pelo corpo e chegar em vários órgãos vitais.

Deste modo, o ideal é que a vítima não caminhe e seja transportada com auxílio de uma maca até ao hospital, onde um antídoto será administrado. Outra opção é solicitar atendimento pré-hospitalar por meio do número 193.

Como identificar uma cobra venenosa?

Conforme o Corpo de Bombeiros, as cobras venenosas possuem algumas características físicas. São elas: cabeça triangular e achatada; dentes longos na parte da frente; olhos com fenda semelhante ao olho de um gato fechado; e cauda que afina rapidamente. Em relação ao comportamento, ela tenta atacar quando alguém chega perto – ao contrário das serpentes sem veneno, que fogem quando perseguidas.

As cascavéis, em particular, vivem, via de regra, em regiões secas, campos e no bioma brasileiro do Cerrado. Ao movimentar o guizo presente no fim da cauda, elas produzem um som, semelhante ao de um chocalho, quando se sentem ameaçadas.