Cobra venenosa é capturada dentro de legislativo no interior de Minas

Momento da captura da cobra, que possui picada que provoca muita dor e hemorragia (foto: Corpo de Bombeiros de Frutal/Divulgação)

Uma cobra jararacuçu, que possui um veneno poderoso, foi capturada nessa quarta-feira (2/3), por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Frutal, dentro do prédio da Câmara Municipal de Planura, no Triângulo Mineiro. A cidade possui cerca de 12 mil habitantes e fica a 30 km de Frutal.