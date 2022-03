Mulher tenta atropelar e agride ex-companheira, e coloca fogo na casa dela

Mulher coloca fogo na casa de ex-companheira (foto: Gilberto Silva/Divulgação) Uma mulher de 34 anos ficou ferida após ser agredida e atropelada e, na sequência, ainda teve a própria residência incendiada em Passos, no Sudoeste mineiro. A principal suspeita dos crimes é a ex-companheira dela, que está sendo procurada pelas autoridades. A vítima ainda recebeu ameaças de morte, por meio de rede social, da suspeita.

O registro policial informa que a suspeita tentou atropelar a vítima com um bicicleta. A mulher ainda foi agredida pela ex e ficou com ferimentos pelo corpo.

Em seguida, a vítima conseguiu fugir para a casa de amigos, mas a suspeita teria ficado no local. De acordo com o registro policial, a mulher arrombou a casa da vítima e ateou fogo no imóvel. Móveis, eletrodomésticos e outros pertences... tudo se perdeu por conta da força das chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o fogo. A mulher ainda denunciou ter sido ameaçada de morte pela suspeita, pelas redes sociais, após a casa ter sido consumida pelo incêndio.

Suspeita fugiu após o crime, mas é procurada pela polícia (foto: Gilberto Silva/Divulgação)

A Perícia da Polícia Civil esteve no local e o caso é investigado. A polícia segue atrás da suspeita.