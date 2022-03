Motorista de carreta não consegue frear, atropela e mata ciclista

Bicicleta da vítima do atropelamento (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação)

Um ciclista morreu atropelado por uma carreta na manhã desta quinta-feira (3/3), na BR-365 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motorista fugiu do local com medo de ser agredido, mas avisou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros logo após parar o veículo.