Pitbulls vítimas de maus-tratos são resgatados pela polícia em Sabará

BE

Ação contou com apoio dos bombeiros e da Guarda Municipal de Sabará (foto: PCMG/ Divulgação) Cinco pitbulls foram resgatados de uma casa onde eram maltratados em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação aconteceu durante esta semana e, segundo testemunhas, o dono do imóvel tem envolvimento com o tráfico de drogas.





De acordo com a denúncia, o tutor dos cães utilizava os pitbulls para evitar a presença de policiais no imóvel, uma vez que há suspeita de envolvimento do homem em atividades criminosas.





A Polícia Civil instaurou um inquérito e seguirá investigando o caso.