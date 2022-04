Fumaça assusta clientes em princípio de incêndio em bar na Savassi

(foto: Reprodução/ WhatsApp )

Um princípio de incêndio assustou os clientes de um dos bares mais frequentados da Savassi na noite de sexta-feira (1º/4) por volta das 23h40. O fogo tomou conta do exaustor do Ponto Savassi, que fica localizado na Rua Fernandes Tourinho.

Os bombeiros foram até o local para controlar o princípio de incêndio (foto: Victor Paixão/EM/DA PRESS)

As chamas puderam ser vistas quando uma fumaça preta que saiu da parte superior do estabelecimento invadiu a rua. Muitos clientes se levantaram e procuraram se afastar do local.

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio teve início na churrasqueira, na estrutura que dá acesso ao exaustor. Apesar das chamas, o princípio de incêndio foi controlado, não trazendo problemas mais graves. Embora debeladas as chamas, a quantidade de fumaça gerou um tumulto no local.





Para resolver o desconforto, os bombeiros fizeram a ventilação da fumaça. Depois que ela foi dispersada, os clientes voltaram para o estabelecimento. Não houve danos ao restaurante e ninguém se feriu, de acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros.