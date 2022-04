COVID: Minas vai começar a vacinar idosos acima de 70 anos com a 4ª dose

A partir deste sábado (2/4), estarão disponíveis 1 milhão de doses para idosos acima dos 70 anos (foto: Rodrigo Clemente / PBH)

O Governo de Minas anunciou, nesta sexta-feira (1º/4), que aplicará a quarta dose da vacina anticovid nos idosos acima dos 70 anos. A partir deste sábado (2/4), estarão disponíveis 1 milhão de doses para a população desta faixa etária.

O Secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, disse hoje em entrevista coletiva que "abril será o grande mês da vacinação". Na segunda-feira (4/4), o Estado iniciará a 24ª Campanha de Vacinação contra a Influenza. Ela deve ser encerrada no dia 3 de junho.

"A primeira fase vai até 30/4 e será direcionada aos idosos com 60 anos ou mais de idade e trabalhadores da saúde. Na segunda etapa, de 2/5 a 3/6, as doses serão direcionadas ao público infantil, gestantes e puérperas, indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficientes permanentes, além das Forças Armadas, de segurança e salvamento, dentre outros", disse em nota.

De acordo com o secretário, não é exigido intervalo entre a vacina contra COVID-19 e da gripe.

