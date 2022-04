Servidores da rede Fhemig anunciam greve por tempo indeterminado

Servidores da Fhemig iniciarão greve por tempo indeterminado (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Trabalhadores dos hospitais da rede Fhemig anunciaram, nesta sexta-feira (1º/4), que a partir das 7h de segunda-feira (4/4), entrarão em greve por tempo indeterminado. O atendimento nas unidades de saúde deverá ser feito com escala mínima de funcionários.

Segundo os trabalhadores, "o movimento grevista é um protesto contra a atitude leviana do Governo de Minas ao anunciar um aumento na ajuda de custo de todo o funcionalismo, mas cometer o absurdo e injustiça de aumentar apenas R$ 6 no valor do plantão dos trabalhadores da rede Fhemig. Injustiça essa evidenciada quando, o mesmo governo, aumenta em R$ 28 a ajuda de custo para os servidores administrativos da Seplag", disseram em nota.

Ainda de acordo com o movimento grevista, "o Estado segue perseguindo os trabalhadores dos hospitais de todas as formas. Não basta o sucateamento, falta de valorização e fechamento de serviços".

A reportagem do Estado de Minas tentou contato com a Secretaria Estadual de Saúde, mas ainda não obteve resposta.