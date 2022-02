'Ela nasceu de novo' diz mãe de criança atacada por pitbull em Três Pontas

Menina de 3 anos atacada por pitbull estava junto com a babá, Vitória Emanueli (foto: Reprodução TV Alterosa Sul de Minas)

A mãe da criança atacada por um pitbull em Três Pontas, no Sul de Minas, disse que a filha nasceu de novo. A menina de 3 anos chegou a ser levada para o hospital, mas já foi liberada. O caso aconteceu na última quinta-feira (04/02) e a vítima foi salva por um professor de jiu jitsu que chegou na hora.

Segundo ela, a filha estava acompanhada da babá quando tudo aconteceu. “Eu estava vindo embora do serviço, quando meu telefone tocou me avisando que um cachorro tinha mordido minha filha e que ela estava no Pronto-Socorro. Chegando lá, o medico já veio me avisar”, conta Janete Helena Bárbara, doméstica.

A babá Vitória Emanueli foi quem segurou a mão da menina, quando ela foi atacada: "A gente estava indo pra casa, assim que a gente estava passando, vimos o cachorro. Eu ia pegar ela no colo, porque ela tem um pouco de medo. Eu estava arrumando minha bolsa para poder pegar ela, quando o caso aconteceu", ressalta.









O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e o caso repercutiu. "Eu não sabia o que fazer, comecei a gritar socorro, fiquei sem reação. Fiquei com bastante medo de sair na rua com ela e com outras crianças. Agora, fico olhando e com medo dos cachorros de rua", completa a babá. O ataque foi registrado por uma câmara de segurança e mostra o momento exato em que a menina foi mordida pelo cachorro (veja abaixo).

A menina foi salva pelo professor de jiu jitsu que mora no local, ouviu a movimentação e saiu para ajudar. “Eu tentei abrir a boca dele, mas nada. Aí lembrei do mata leão para solar o animal. Isso é ensinado na academia. O pessoal me ajudou. Quando o cachorro já estava meio mole, conseguimos soltar. Eu segurei ele até a menina entrar no veículo”, afirmou Felipe Reis Santos.

Na sequência, a pequena Talissa foi levada para o hospital, mas por sorte ela teve ferimentos leves e já foi liberada. “Foi um susto muito grande. Foi por Deus, foi por Ele que hoje ela tá viva. Ela nasceu de novo”, conta a mãe, aliviada.

Janete deixa um alerta: “O dono do cachorro, se é que tem um, eu queria que ele tomasse mais cuidado. Se você tem um animal de estimação, então cuida. Agora, o cachorro não posso culpar, porque ele não raciocina, né? É um apelo que faço, que cuidem dos animais. Hoje foi minha filha, mas amanhâ pode ser outra pessoa, até mesmo um idoso”, pede.

Ainda de acordo com a polícia, o dono do animal não foi localizado. A Polícia Civil vai investigar o caso.