Vídeo: veja momento em que carreta derruba parte do pedágio na BR-040

Parte do teto e vigas da praça de pedágio ficaram destruídas com a colisão (foto: Reprodução/redes sociais )

Uma carreta que transportava milho atingiu e derrubou parte da estrutura de uma praça de pedágio na BR-040, localizada no km 642, em Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas. O acidente aconteceu na noite desse domingo (6/2).





Segundo a Via 040, que administra a rodovia, “a caçamba do conjunto transportador tombou e derrubou vigas e parte do teto da praça”. Nenhum funcionário da praça de pedágio ficou ferido. O motorista também não sofreu ferimentos.





A concessionária informou ainda que, no momento, “a pista automática (para quem usa tag), local do acidente, no sentido Rio de Janeiro, está isolada para movimentação de máquinas e pessoal responsável pelas atividades de reparo da estrutura. As demais pistas nos dois sentidos estão operando normalmente, sem interdições.”





“O veículo estava em velocidade incompatível com a segurança do local, que é de 40 km/h. Demais causas e danos estão sendo levantados”, disse a concessionária, em nota.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz