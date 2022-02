Homem surta, faz filhos reféns e ameaça matá-los

O BOPE foi acionado para conduzir as negociações para liberar as crianças feitas reféns pelo pai em Divinópolis (foto: PMMG/Divulgação) Duas crianças, uma de dois anos e a outra de 11 meses, foram feitas reféns pelo pai, de 32 anos, por quase 10 horas, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Ele manteve os filhos em cárcere privado, entre a noite deste domingo (6/2) e a madrugada de segunda (7/2), após discutir com a esposa e expulsá-la de casa, no Bairro Jardim Candidés.



Quando os policiais chegaram, o homem, que estava alcoolizado, ameaçou matar as crianças com uma faca, caso os agentes entrassem dentro da casa. A equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionada para conduzir as negociações. Ao todo, 32 militares foram empenhados na ocorrência.



O autor concordou em entregar os filhos sob responsabilidade do avô paterno, às 4h, ainda de madrugada. As negociações começaram por volta das 20h. “Após intensas negociações, o homem aceitou liberar as crianças, que estavam constantemente sob suas ameaças, inclusive com o uso de uma faca”, explica a PM.





Mais ameaças



Após liberar os filhos, ele permaneceu dentro da casa por mais quase duas horas e jogou álcool no próprio corpo, ameaçando, desta vez, atear fogo.



“As equipes do BOPE intensificaram as táticas de negociação e o autor acabou por se entregar, sendo mantida assim sua integridade física”, informa a polícia.





Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deram apoio na ocorrência. O homem, em surto, recebeu atendimento médico. Ele estava com a pressão arterial alta e suspeita de fratura no braço que teria ocorrido em outro momento.







Após o atendimento, ele foi levado para a delegacia e deverá responder por violência doméstica e ameaça.



As crianças e a mãe delas não tiveram ferimento algum.



Essa não seria a primeira vez que a mulher é vítima do marido. Há uma ocorrência de agressão registrada em 2019, segundo a PM. O casal estaria junto há oito anos e têm três filhos. A mulher tem outros dois de outro relacionamento, um deles mora com o pai.



*Amanda Quintiliano especial para o EM