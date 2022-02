Homens roubam cavalo e o levam pelo cabresto em uma moto por 35 quilômetros

Os dois homens na motocicleta, puxando o cavalo Bruto pelas ruas de Manhuaçu, na tarde de sábado (5/2) (foto: Reprodução/Câmera de segurança/Redes Sociais) Ousadia foi o que não faltou a dois homens que furtaram um cavalo em Manhuaçu, na Zona da Mata, e levaram o animal pelas ruas da cidade, com um dos homens pilotando uma motocicleta. O outro homem, na garupa da moto, puxou o pobre animal pelo cabresto entre duas cidades, Manhuaçu e São João do Manhuaçu, em um trajeto de aproximadamente 35 quilômetros.



José Bento, que tem 82 anos, dedicou toda a sua vida ao trabalho e até hoje trabalha vendendo leite de casa em casa, em Manhuaçu, levando o latão de leite que ele busca na zona rural, em uma charrete, puxada pelo Bruto, o cavalo furtado pelos homens. O cavalo foi furtado no Bairro Lajinha, na tarde de sábado (5/2), e deixou o seu dono, José Bento, amigos e familiares desesperados.

Comovidos com a tristeza de José Bento, familiares e amigos se uniram e fizeram apelo à população por meio das redes sociais, perguntando se alguém tinha avistado os dois homens em uma motocicleta, puxando o cavalo pelo cabresto, pelas ruas de Manhuaçu.



Não demorou muito e as pessoas começaram a enviar pistas e imagens de câmeras de segurança mostrando os homens em cima da motocicleta puxando o cavalo.

A Polícia Militar recebeu a denúncia e iniciou um rastreamento para capturar os homens, resgatar o cavalo e devolvê-lo ao seu legítimo dono, que estava inconsolável.



Durante a operação policial, os militares receberam a informação de que o cavalo estaria em São João do Manhuaçu, cidade localizada a 35 quilômetros de Manhuaçu.

Na tarde de domingo (6/2), depois de várias buscas na região de São João de Manhuaçu, os policiais conseguiram prender um dos homens envolvidos no roubo do cavalo.

E prendeu também um outro homem, acusado de ser o receptador do animal, e que prometeu R$ 2.5000 por Bruto, de José Bento.



A quantia seria paga nos próximos dias. Os dois foram levados para a Delegacia da Polícia Civil, em Manhuaçu. O outro homem que estava na motocicleta continua foragido.

Lágrimas no reencontro

O reencontro de Bruto e José Bento foi emocionante. “Ele chorou muito, abraçou e beijou o cavalo”, contou Geraldo Júnior, de 26 anos, neto de José Bento, afirmando que Bruto tem 6 anos e foi muito maltratado pelos homens que o furtaram.

“Eles arrastaram o animal até São João do Manhuaçu. Andaram muito arrastando esse cavalo, que ficou com as patas dianteiras sangrando, porque elas estavam sem ferradura”, disse.



Segundo ele, os homens haviam tentado roubar um outro cavalo, no mesmo bairro, sem sucesso. Na segunda tentativa, levaram o Bruto, que estava sozinho e pastando.

Júnior disse que toda a família e a vizinhança comemoraram muito o retorno de Bruto. A emoção envolveu a todos, principalmente ao ver as lágrimas do leiteiro José Bento, um homem que há mais de 60 anos trabalha de forma honesta, vendendo o leite da roça, de casa em casa, para uma freguesia fiel.