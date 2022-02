Semana começa com pancadas de chuva em todo o estado de Minas Gerais

Tempo nublado e chuva permanecem em Belo Horizonte e em todo o estado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Os mineiros terão que esperar mais um pouco para terem estabilidade no tempo. A previsão é que o período chuvoso perdure por mais alguns dias em todo o estado de Minas Gerais. Na capital mineira, a temperatura não deve ultrapassar os 25ºC esta semana.









A temperatura na capital deve chegar aos 25ºC, com umidade relativa mínima do ar em torno de 80%. A máxima prevista para hoje (7/2) é no Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri, com 34ºC, e a mínima registrada foi de 16.9ºC em Diamantina e Capelinha.





Apesar do tempo chuvoso, a temperatura deve ficar estável entre 17ºC e 25ºC em Belo Horizonte, e no restante do estado entre de 16º e 34º.





De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, até esse domingo (6/2), sete das nove regionais de Belo Horizonte já acumulavam mais de 50% da chuva esperada para o mês de fevereiro. Com apenas sete dias, as regiões de Venda Nova e Norte já estão perto de superar a média de chuvas para fevereiro.





Em razão do volume das chuvas previstas para as próximas 48 horas, o órgão municipal emitiu alerta de risco geológico até quinta-feira (10/2).



Além disso, recomendam a atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.





A Defesa Civil de Belo Horizonte também alerta para que os belo-horizontinos redobrem a atenção, evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos em momentos de forte chuva.





Outras recomendações são não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores e ficar atento a áreas de encostas e morros.





*Estagiário sob supervisão de Álvaro Duarte