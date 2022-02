Greve do metrô é adiada e trens rodam normalmente em BH nesta segunda-feira

Trégua: o governo federal pediu até o dia 23 deste mês para analisar reinvindicações dos metroviários (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

As estações de metrô de Belo Horizonte funcionam sem intercorrências na manhã desta segunda-feira (7/2). A greve do dos metroviários, com início previsto para hoje, foi adiada para o dia 25 de fevereiro.









Segundo a entidade, os trabalhadores recuaram num "gesto de boa fé" após um aceno do governo federal, que pediu uma trégua ao movimento para analisar as reivindicações dos grevistas.





“A categoria suspendeu a greve que começaria na segunda-feira atendendo a um pedido do desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior, que pediu um voto de confiança da categoria para aguardar até o dia 24, quando vai ter uma audiência no TRT (Tribunal Regional do Trabalho). Aguardamos uma resposta do Governo Federal às nossas duas reivindicações”, informou o presidente do Sindmetro, Romeu Machado.





Entenda o impasse

Os metroviários querem a anulação do item III do artigo 6° da resolução 206 do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), publicada em 13 de dezembro deste ano.



A cláusula veda a transferência de empregados lotados na Superintendência Regional Belo Horizonte (STU-BH) a outras unidades da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), em caso de privatização da estrutura.





A categoria também reivindica a criação de um grupo de trabalho com a participação do sindicato para discutir o destino dos trabalhadores diante da possível privatização do metrô de BH.