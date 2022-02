Metroviários marcam assembleia para sábado para decidir início de greve

Metroviários pedem anulação de item 3 da Resolução CPPI 206, que trata da privatização do metrô (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Os metroviários de Belo Horizonte participarão de nova assembleia, que será marcada provavelmente neste sábado (5/2), para decidirem se manterão ou não a greve da categoria, que tem início previsto para a próxima segunda-feira (7/2). A reunião virtual promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na tarde desta quinta-feira (3/2), terminou sem acordo.





O encontro contou com a presença de lideranças do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindmetro) e de representantes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da Advocacia Geral da União.





O governo federal pediu um prazo maior, até o dia 23 deste mês, para dar uma resposta acerca da proposta da categoria, que se baseia na anulação das condições do item 3 da Resolução CPPI nº 206, com normas para a privatização do metrô. Ele permite que a CBTU faça transferência dos funcionários para outros estados onde a companhia administra o metrô.









"É importante que a população da Grande Belo Horizonte saiba que os metroviários trabalharam, sem parar um dia, durante toda a pandemia de COVID-19, agora busca o apoio de todos os usuários em defesa da empresa pública e com tarifas acessíveis a todos os trabalhadores", finalizou.





Segundo o Sindimetro, a greve é a única forma de fazer com que "o governo e a empresa tragam respostas às dúvidas de como ficará a situação dos trabalhadores diante da privatização do metrô".