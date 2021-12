PBH determina reforço no transporte público enquanto durar a greve do metrô

Até o momento, as estações de metrô se encontram totalmente fechadas e nenhuma viagem foi feita desde às 0h. (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O metrô da capital mineira transporta, em média, 100 mil pessoas. Com suas operações paralisadas totalmente, nesta quinta-feira (23/12), diversos usuários ficaram sem saber como se locomover na capital mineira. A decisão do movimento foi anunciada no início dessa semana e não tem previsão para término.